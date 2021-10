Zwei Mercedes-Fahrer haben sich offenbar am Freitagnachmittag ein illegales Rennen auf der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim geliefert. Laut Polizei kamen die Fahrzeuge – ein schwarzes und ein weißes – auf der Strecke gegen 17.20 Uhr einer 25-jährigen Autofahrerin entgegen. Weil sie dabei auf beiden Fahrspuren fuhren, musste die Frau in den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Die Mercedes-Fahrer setzten ihre Fahrt unbeeindruckt weiter in Richtung Friedhof Lambsheim fort. Ob weitere Verkehrsteilnehmer gefährdete wurden, ist bisher nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Frankenthal hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Teilnahme an verbotenen Straßenrennen aufgenommen. Den Fahrern drohen sowohl der Entzug der Fahrerlaubnis als auch das Einziehen ihrer Fahrzeuge.