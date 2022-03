Einen größeren Brand hat ein 92-Jähriger am Montagnachmittag auf einem Vereinsgelände In den Rauhweiden in Römerberg ausgelöst, als er Unkraut entfernen wollte. Laut Polizei setzte der Senior dazu gegen 14.40 Uhr einen Gasbrenner ein. Dabei unterschätzte er offenbar die Trockenheit der Umgebung und entzündete fahrlässig einen Strauch sowie eine etwa 15 Meter hohe Fichte, welche halbseitig bis zur Spitze brannte. Angrenzende Sträucher und eine Wiese sowie ein Zaunelement wurden durch den sich ausbreitenden Brand angeschmort. Eine Gefahr für Menschenleben oder Gegenstände von bedeutendem Wert bestand nicht. Die Feuerwehr Römerberg löschte den Brand. Gegen den 92-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.