Zwei Männer haben sich am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Hochdorf-Assenheimer Hauptstraße gestritten. Wie die Polizei berichtet, zückte dabei einer der Männer ein Messer. Damit brachte er seinem Kontrahenten Verletzungen bei, die aber nicht lebensbedrohlich waren, informieren die Beamten weiter. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang nicht bekannt. Gegen beide Täter wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.