Gleich mit mehreren Ermittlungsverfahren sieht sich ein 31-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Speyer konfrontiert, den die Polizei am Montagnachmittag in der Speyerer Straße in Otterstadt kontrolliert hat. Die Beamten wurden auf den Mann aufmerksam, weil an seinem Fahrzeug ein altes Versicherungskennzeichen montiert war. Der Beschuldigte räumte bei der Kontrolle ein, dass das Zweirad nicht versichert sei. Doch damit nicht genug: Das Versicherungskennzeichen war für einen anderen Roller ausgegeben worden. Außerdem hegte die Polizei den Verdacht, dass der 31-Jährige Drogen genommen hatte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin, weshalb dem Beschuldigten auch eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Überprüfung der von dem Mann angegebenen Personalien fiel den aufmerksamen Polizeibeamten zudem auf, dass der Kontrollierte die Personalien seines Zwillingsbruders angegeben hatte. Der Grund hierfür war schnell gefunden. Sein Bruder verfügte – im Gegensatz zu ihm – über die erforderliche Fahrerlaubnis für ein Kleinkraftrad.