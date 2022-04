Weg mit dem Dreck hätte es eigentlich am Samstag in Harthausen, Hanhofen und Dudenhofen heißen sollen. Wegen des schlechten Wetters – es lag sogar Schnee, der es erschwert hätte, den Abfall zu finden – wurde das freiwillige Müllsammeln in zwei Orten aber abgesagt. Dort, wo es stattfand, ist man zufrieden mit dem Ergebnis.

Rund 50 Freiwillige hatten sich am Samstagmorgen in Dudenhofen eingefunden, um die Gemarkung von Müll zu befreien. Witterungsbedingt seien es etwas weniger Leute gewesen als sonst, berichtet Bauhofleiter Sven Wehrle. Schön sei, dass immer mehr Familien mit Kindern beim Dreck-weg-Tag mitmachten. Auch Vereine wie der Schäferhundeverein oder der Ortsverein waren dabei. Neben Verpackungsmüll stachen bei der Sammelaktion laut Wehrle besonders die vielen in die Landschaft geworfenen Masken ins Auge.

Sprayer auf frischer Tat ertappt

Unterwegs waren die Müllsammler unter anderem in den Sanddünen, rund um die Waldparkplätze, an den Auf- und Abfahrten zur Bundesstraße, an den Aussiedlerhöfen und auf dem Abenteuerspielplatz. Auf Letzterem wurde laut dem Bauhofleiter bereits einen Tag zuvor ein Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt. Unter anderem soll er das Toilettenhäuschen mit Schmierereien verunstaltet haben. Es sei ein Schüler der benachbarten Realschule plus gewesen.

Rund acht Kubikmeter Müll kamen in Dudenhofen zusammen. Bereits am Vortag haben laut Wehrle die Kitas Sandhase und Naseweis rund um ihre Einrichtungen Müll gesammelt, für Freitag plane die Realschule plus eine eigene Müllsammelaktion. In anderen Orten gab es ähnliche Aktionen von Kindergärten und Schulen. In Harthausen soll der Dreck-weg-Tag laut Bürgermeister Harald Löffler (CDU) am 23. April, 9.30 Uhr, Treffpunkt Grillhütte, nachgeholt werden. In Hanhofen steht der Termin laut Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) noch nicht fest.