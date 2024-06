Mitten in der EM-Euphorie lädt Hanhofen am Wochenende zur Kerwe ein. Feierfreudige sind dabei ebenso an der richtigen Adresse, wie Fußballfans.

Das Fassbier zur Eröffnung am Samstagabend (17.30 Uhr) steht schon kühl, der Hammer für Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) liegt bereit. Weit mehr vorbereiten müssen die beteiligten Vereine des Ortskartells, um den Kerweplatz zur Festzone zu machen.

Wichtigstes Element wird das große Zelt sein, in dem die Bewirtung der Gäste stattfindet. Im Außenbereich soll ein Biergarten zum Verweilen einladen. Dafür packen die Ehrenamtlichen des Fußballvereins, des Fördervereins der Grundschule und der Burgfunken Blau-Weiß bis Freitag schon mal richtig an, um das Gelände für die Drei-Tages-Feier zu rüsten.

Der Sonntag wird mit einer ökumenischen Andacht (10.30 Uhr) beginnen. Danach wird aufgetischt und die Fahrgeschäfte werden angeworfen. Während sich auf dem Karussell gemütliche Runden drehen lassen, darf beim Autoscooter Gas gegeben werden. So ganz ohne Europameisterschaft geht es in Hanhofen aber auch nicht. „In unserem Festzelt wird es ein Public Viewing geben. Zusammen Fußball schauen ist einfach klasse“, meint die Vorsitzende des Ortskartells, Friederike Ebli.

Sie freut sich über die Einsatzbereitschaft der Vereine, die die Kerwe zu einem geselligen Ereignis machen möchten, und hofft darauf, dass reger Besuch das Engagement entlohnt. „Wir freuen uns, wenn sich unsere Gäste wohlfühlen“, betont Ebli.

Die Kerwe geht am Montag in die Verlängerung. Die Blaskapelle Dudenhofen sorgt am Abend (18 Uhr) für einen musikalischen Abschluss.