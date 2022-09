Die Lage in unseren Kindergärten ist desaströs. Alle wissen das, keiner tut was.

Riesiger Frust schon beim Zuhören der beiden Kita-Leiterinnen, die den Ist-Zustand in ihren Einrichtungen schonungslos wiedergeben. Sie sind den Umständen ausgeliefert, einen Lichtblick gibt es nicht. Was ist passiert? Ein Rechtsanspruch folgte in den vergangenen Jahren dem nächsten, der Bedarf an Plätzen stieg und stieg und wird weiter steigen. Wie viele Bürgermeister beklagten schon gebetsmühlenartig, dass sie kaum Geld für weitere Kitas haben, und wenn sie es dennoch aufbringen, kein Personal zu finden ist? Wie viele Bundes- und Landesregierungen hatten Gelegenheit, den Ursachen entgegenzuwirken (Stichworte: Erzieherausbildung und -bezahlung oder fehlende Mitverantwortung der Wirtschaft)? Stattdessen wird ein Kita-Zukunftsgesetz – mit zugegeben guten Ideen – angepriesen, das wie ein Traumhaus auf dem Papier ist, dass man nicht bauen kann, wenn man keine Bauarbeiter hat. Die, die es sich „erträumt“ haben, sollten endlich aufwachen. Denn in der Realität zerbröselt derzeit das Fundament, auf dem erst einmal die Basis-Kita-Arbeit stehen muss, bevor man hoch hinaus baut.