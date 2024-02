Die Schifferstadter Stadtverwaltung sucht einen neuen ehrenamtlichen Beauftragten – oder natürlich eine Beauftragte – für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Das hat die Verwaltung mitgeteilt und bittet um Bewerbungen.

„Freiwilliges Engagement wird immer wichtiger und steht bei der Stadtverwaltung im Mittelpunkt“, heißt es in einer Veröffentlichung aus dem Rathaus. So gibt es bereits einige Beauftragte, die der Stadt helfen – für Gleichstellung, Umwelt, Menschen mit Migrationshintergrund, Radfahrer und Fußgänger sowie eben für Menschen mit Behinderungen. Bereits seit 2009 holt sich die Stadtverwaltung Unterstützung durch diesen ehrenamtlichen Posten. Seitdem „Pionier“ Gerhard Wissmann 2020 nach mehr als zehn Jahren Einsatz aufgehört hat, hat es mehrere Wechsel auf dieser Position gegeben.

Wie stelle ich einen Antrag für einen Behindertenausweis? Wo finde ich als beeinträchtigter Mensch Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten? Und wie komme ich an einen Platz für betreutes Wohnen? Bei diesen und vielen weiteren Fragen könne der oder die Beauftragte weiterhelfen, informiert die Verwaltung weiter. Er wird in den politischen Ausschüssen gehört und ist Ansprechpartner für Betroffene und Angehörige. Laut Verwaltung gibt es eine Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 200 Euro.

Noch Fragen?

Weitere Informationen und die Stellenausschreibung gibt es auf der Webseite der Stadt Schifferstadt unter www.schifferstadt.de.