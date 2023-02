Gesetze sind wichtig. Aber was der Gemeinde Dannstadt-Schauernheim abverlangt wird, ist verrückt.

Am Beispiel der Ortsgemeinde und dem von ihr geplanten Neubaugebiet wird deutlich, warum hierzulande eine sinnvolle Politik vor Ort kaum mehr möglich ist und wichtige Projekte oft kaum mehr vorankommen. Einerseits sollen neue Wohnungen entstehen, andererseits machen die ausufernde Regulierungswut und weltfremde Auflagen das nahezu unmöglich.

So muss die Kommune mit vielen aufwendigen und teuren Gutachten sicherstellen, dem Natur- und Umweltschutz angemessen Rechnung zu tragen. Das ist in Ordnung. Nicht in Ordnung ist aber, dass diese Gutachten, sobald sie fertig sind, ganz leicht für nichtig erklärt und weitere, noch aufwendigere, noch teurere Gutachten verlangt werden. Ab einem gewissen Punkt muss es gut sein, sonst drehen sich die Genehmigungsspirale bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und mit ihr die Kosten bis ins Unermessliche.