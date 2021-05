Die Bürgerinitiative „Gerolsheim bewegt sich“ will bei einer großen Pflanzaktion am Samstag, 22. Mai, den Ort grüner machen. Bei einer Vorbesprechung in der vergangenen Woche haben die Ehrenamtlichen spontan bereits erste Blumen und Sträucher gesetzt.

Manchmal bewegt sich etwas schneller als geplant. Eigentlich wollte sich die Bürgerinitiative nur zur Vorbesprechung treffen. Blumen sollen künftig die vor zwei Jahren neuangelegten Baumrabatten im Neubaugebiet Ziegelhütte schmücken. Ebenfalls erblühen soll der Fahrbahnteiler am Ortsausgang Richtung Dirmstein.

Vorab hatten Jürgen Weigel und Hans Trinkel mit einer Fräse bereits Hand angelegt. Auch die neue Pflanzerde war bereits verteilt. Als Simone Ulrich ihren sieben Mitstreitern die in verschiedenen Gärtnereien erstandenen Stauden präsentieren wollte, entschied Bürgermeister Erich Weyer (FWG) kurzerhand: „Lasst uns doch gleich starten!“ Gesagt getan: 15 Minuten später war der erste Spatenstich gemacht.

Positive Rückmeldung und ein Ärgernis

Die spontanen Rückmeldungen begeisterter Bürger sehen die Helfer als ein „weiter so“. Aber nicht alle Bürger wissen die Aktion zu schätzen. Im sozialen Netzwerk Facebook haben einige Gerolsheimer ihrem Ärger über das Verhalten zumindest eines Hundebesitzers Luft gemacht: „Wir sind gerade total sauer: So viel ist unsere Arbeit manchem wert“, lautet einer der Kommentare zu Hundehaufen im frisch bepflanzten Fahrbahnteiler.

Gießpaten gesucht

Nach der Anlage einer ersten Baumrabatte in der Fasanenstraße sollen am Samstag, 22. Mai, weitere Rabatten im Neubaugebiet neu bepflanzt werden. „Wir sind froh, dass uns aus dem Dorferneuerungsfonds Gelder für die Pflanzen zur Verfügung stehen ,und die ehrenamtliche Arbeit macht uns allen Spaß“, sagte Simone Ulrich. Anregungen und Wünsche von Anwohnern zur Gestaltung der Baumrabatten seien jederzeit willkommen. Damit im Sommer die Rabatten nicht unter Trockenheit leiden, hoffen die Gemeinde und die Initiatoren von „Gerolsheim bewegt sich“, dass Anwohner in einer Art Patenschaft den neuen Beeten vor ihrer Haustür die eine oder andere Gießkanne Wasser zukommen lassen.

Parallel zur Pflanzaktion verschönern einige Bürger derzeit Stromkästen in Gerolsheim. Statt Einheitsgrau entsteht im Ort gerade in tagelanger Malarbeit ein Bild vom TuS-Vereinsheim auf dem Kasten vor dem Dorfgemeinschaftshaus.

Gemeinsam Dorfgeschehen bereichern

Laut Simone Ulrich versteht sich die Bürgerinitiative „Gerolsheim bewegt sich“ als Ideenpool interessierter und engagierter Bürger völlig unabhängig von Partei- oder Vereinszugehörigkeit. In unregelmäßigen Treffen tauschen sich derzeit gut 20 Bürger aller Altersgruppen darüber aus, wie sie das Dorfgeschehen aktiv bereichern können.

Info

Weitere Infos zur Bürgerinitiative und ihren Projekten gibt es unter der E-Mail-Adresse info@Gerolsheim-bewegt-sich.de oder bei Simone Ulrich unter der Telefonnummer 0171 1448469.