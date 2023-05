Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So leidenschaftlich, wie Manfred Gräf früher Förderschullehrer war, so engagiert übt er seit Jahrzehnten seine politischen und kirchlichen Ämter aus. Am Montag, 1. August, wird der Beigeordnete des Rhein-Pfalz-Kreises und ehemalige Bürgermeister 70 Jahre alt.

Man konnte ahnen, dass Manfred Gräf sich nicht völlig aus der Politik zurückziehen würde, als er bald nach seinem 60. Geburtstag beschloss, keine dritte, achtjährige