Das Wohl der Kita-Kinder in Schwegenheim sollte Priorität haben. Persönliche Befindlichkeiten müssen dabei zurückstehen.

Dass Bürgermeister und Kita-Leiter in Schwegenheim noch einmal Freunde werden, dürfte ausgeschlossen sein. Trotzdem muss es beiden gelingen, ein professionelles Verhältnis zueinander zu pflegen. Denn derzeit sieht es nicht so aus, als würde einer den Posten beziehungsweise die Stelle räumen. Mit der dauerhaften Übertragung des Geschäftsbereichs an den Ersten Beigeordneten ist die Grundlage geschaffen, die Kita in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Aber ganz werden sich Schnittstellen mit dem Bürgermeister nicht vermeiden lassen. Was passiert ist, ist passiert, und wird auch juristisch aufgearbeitet. Wichtig ist aber, jetzt kein neues Öl ins Feuer zu gießen. Dass sind alle Parteien den Kindern schuldig. Denn deren Wohlergehen sollte doch im Interesse aller liegen.