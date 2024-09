Es leuchtet. Der Spätsommer präsentiert sich in prächtigen Farben. Es leuchtet in Rot und Orange. Und manchmal auch blau. Beerenstarke Zeiten brechen an. Schlehe, Vogelbeere, Hagebutte und Weißdorn tragen Früchte. Doch kann man die wirklich alle essen? Wir haben den Experten gefragt.

Großer Strauch. Kleine rote Kugeln. Todesmutiger Test. Beere pflücken. Beere kauen. Na ja, lecker ist anders. Wenig fruchtig, dafür ganz