Um den Abschied von Gas- und Ölheizungen zu schaffen, kann die Fernwärme einen wichtigen Beitrag leisten.

Fernwärme spielt derzeit in Speyer und dem Umland eher noch eine Nischenrolle. Aber der Ausbau läuft und eine Ausdehnung des Netzes auf die Umlandgemeinden ist durchaus denkbar. Allerdings stammt die Wärme bisher aus dem Großkraftwerk in Mannheim, ist also eigentlich nicht im Sinne des Klimaschutzes und der Energiewärme. Wenn es aber gelingt, künftig die Fernwärme aus anderen Quellen wie Geothermie zu generieren, dann kann die Technik einen wichtigen Beitrag leisten, von den fossilen Brennstoffen beim Heizen loszukommen. Denn die Wärmepumpe ist gerade für Altbauten eben nicht immer eine Alternative.