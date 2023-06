Auf dem Feld zwischen Ludwigshafener Straße und Westerstraße im Ortsteil Assenheim würde die Ortsgemeinde gerne Wohnhäuser ermöglichen. Ob der hierfür nötige Bebauungsplan überhaupt eine Chance hat, sollen nun Experten herausfinden.

Das Gelände, das die Politiker für ein eventuelles Neubaugebiet im Auge haben, grenzt östlich an die Firma Mayer & Ruppert. Den Aufstellungsbeschluss haben sie schon 2021 gefasst. Die Verwaltung, vielleicht vorsichtig geworden durch all die unerwarteten Schwierigkeiten bei einem ähnlichen Vorhaben bei den Nachbarn in Dannstadt-Schauernheim, hat nun jedoch entschieden, zunächst keine Angebote für das Aufstellen des Plans einzuholen. Stattdessen sollen Experten erst mal die Grundlagen ermitteln. So sollen etwaige Hürden und unerwartet hohe Kosten, zum Beispiel für erforderliche Gutachten, frühzeitig erkannt werden.

Mit dieser Aufgabe hat der Hochdorf-Assenheimer Bauausschuss jetzt auf Vorschlag der Verwaltung die artec Bauprojekte GmbH betraut. Für fast 15.000 Euro wird sie einen städtebaulichen Rahmenplan, so die offizielle Bezeichnung, erstellen. Darin enthalten sind nach Angaben von Sachbearbeiter Emil Gau von der Bauabteilung ein Verkehrskonzept, ein Erschließungskonzept für die Ver- und Entsorgung, eine Entwässerungskonzept, eine Flächenermittlung sowie eine Kostenkalkulation.

Fällt das Ergebnis dieser Grundlagenermittlung positiv aus, wäre eine Schallschutzvoruntersuchung der nächste Schritt. Dafür gibt es bereits ein Angebot über 8330 Euro.