An der Berufsbildenden Schule Speyer stehen die Aufnahmetermine für das Schuljahr 2022/23 an. Laut einer Pressemitteilung der Johann-Joachim-Becher-Schule, Josef-Schmitt-Straße 28, geht es los am Montag, 5. September.

Ab 8 Uhr können sich Schülerinnen und Schüler mit oder ohne Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis anmelden. Um 9 Uhr sind dann Schülerinnen und Schüler des Berufsvorbereitungsjahres dran. Um 10 Uhr folgen all diejenigen, die die Zusage für eine der beruflichen Wahlschulen erhalten haben, also entweder für die

Berufsfachschule Maßschneider/in, Berufsfachschule II, Wirtschaftsgymnasium oder Fachschule für Luftfahrtechnik. Diejenigen, die eine Zusage für die Fachschule für Technische Betriebswirtschaft erhalten haben, erwartet die Johann-Joachim-Becher-Schule um 18 Uhr.