Große Aufregung in der Haidwaldschule: Am Dienstag ist der seit Monaten in Eigenregie des Kollegiums renovierte Bauwagen vom Bauhof Maxdorf in den Fußgönheimer Wald gebracht worden. Dort entsteht nun ein grünes Klassenzimmer für die 305 Haidwaldschüler.

Eine spontane Idee im Lehrerzimmer brachte das Projekt, bei dem der Förderverein und die Ortsgemeinde als Partner fungieren, ins Rollen. „Zu Coronazeiten hat sich die Idee eines Klassenzimmers im Wald verfestigt“, teilt Schulleiterin Christine Sattler mit. Gesperrte Turnhallen, wenig Ausflüge, Kontaktbeschränkungen – da wurde der Wald als Lernort wiederentdeckt. Das Kollegium habe sich dabei die Frage gestellt: „Wie sollen unsere Schulkinder klimaneutral leben und Ressourcen sparen, wenn sie die Umwelt nicht als schützenswerten Raum erleben?“

Ortsbürgermeister Werner Baumann (CDU) war schnell von der Idee überzeugt gewesen und half seinem Amtskollegen aus Fußgönheim, Jochen Schubert (FWG), einen Platz im der Haidwaldschule näher gelegenen Fußgönheimer Wald zu finden. Auch der Ortsgemeinderat Fußgönheim stimmte dem Projekt zu. Ein renovierungsbedürftiger Bauwagen wurde vom Förderverein gekauft und vom Kollegium in vielen Stunden renoviert, ebenso das Waldgrundstück vorbereitet.

Umwelterziehung, soziales Lernen, digitale Bildung, naturwissenschaftliches Arbeiten und Bewegungsförderung würden verbunden. „Es ist eine Freude zu sehen, wie sich dieses Projekt entwickelt und wie sich das Kollegium einbringt“, erklärt Konrektorin Katrin Lesoine. Die Kinder sollen digitale Medien als Werkzeug und Hilfsmittel erleben. So werden iPads angeschafft, die mit Mikroskopaufsätzen ausgestattet werden. Nun werden Spendengelder gesammelt. Laut Schule sind insgesamt 57.000 Euro für das Projekt veranschlagt. Erste Mittel seien schon eingegangen und die Hopp Foundation stiftete die ersten 32 iPads mit Zubehör.

Kaum stand der Bauwagen am Dienstag im Wald, kamen auch die ersten Schulkinder und nahmen ihn und das Waldstück in Beschlag. „Wenn man die Begeisterung der Kinder sieht, dann hat sich die Mühe schon gelohnt“, sind sich Rektorin und Konrektorin einig.