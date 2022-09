Eine Pferdepension für bis zu 32 Pferde mit Mehrzweck- und Bewegungshalle, zwei Ställen und Reitplatz soll in Schifferstadt gebaut werden.

Das plant ein Landwirt für das Gebiet Im Hellwich, die Zustimmung des Bauausschusses hat er. Das Vorhaben umfasse eine Gesamtfläche von rund 17 Hektar, informierte Fachbereichsleiter Raffaele Guerriero. Dass der Bauherr in spe die Voraussetzungen der Privilegierung im Sinne des Baugesetzbuches erfülle – und damit im Außenbereich seine Anlage bauen dürfe – habe die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bestätigt. Dazu gehöre auch, dass die Grünlandfläche für die geplante Pferdehaltung mehr als ausreichend sei. Auch die Untere Naturschutzbehörde habe keine Bedenken.

Würde das Vorhaben die Situation des Reit- und Fahrvereins entschärfen? Das wollte Ulrich Schwind (SPD) wissen. Hintergrund ist das Bestreben der Stadtverwaltung, in dem Landschaftsschutzgebiet im Südwesten der Stadt Verstößen und Bausünden nachzugehen und unter anderem die intensive Pferdehaltung dort zu ordnen. Jedoch reiche der Platz der geplanten Pferdepension dafür bei weitem nicht, erinnerte Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne). Beim Reit- und Fahrverein stehen mehr als 100 Pferde in Offenhaltung. Dennoch sei das Vorhaben des Landwirts positiv zu bewerten, weil es Ordnung in diesen Abschnitt bringe und Platz für zumindest einen Teil der Pferde. Genügend Stellplätze seien auch vorgesehen, sagte Raffaele Guerriero auf eine entsprechende Frage von Reiner Huber (CDU).