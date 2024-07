Das Interesse ist groß, aber für Bewerbungen ist es zu früh. Das Projekt für seniorengerechte Wohnungen auf einem ehemaligen Parkplatz in Bobenheim-Roxheim ist gestartet, doch der Investor bittet potenzielle Mieter um Geduld.

Zwei Jahre nachdem das Projekt dem Bauausschuss der Gemeinde vorgestellt wurde, wird es nun umgesetzt. Der erste Spatenstich war am Donnerstag. Die ortsansässige BO-RO Pflegedienst GmbH, ein ambulanter Alten- und Krankenpflegedienst, will im Pfalzring, Ecke Kapellenweg, ein dreistöckiges Haus mit zehn seniorengerechten Mietwohnungen und einem Aufenthaltsraum für alle Bewohner bauen. Das Gebäude soll außerdem den derzeit noch in der Johann-Sebastian-Bach-Straße ansässigen Pflegedienst beherbergen.

Die Bauherren, Albert Waibel und sein Sohn Lucas Waibel, investieren nach eigenen Angaben rund 3,5 Millionen Euro. Die Gemeinde hat ihnen ihr 900 Quadratmeter großes Grundstück bei der VVR-Bank-Geschäftsstelle, auf dem sich bislang 30 Stellplätze befanden, verkauft und den Bebauungsplan geändert. In dem Mischgebiet sind Wohn- und Bürogebäude sowie Gewerbebetriebe, Gaststätten und soziale Einrichtungen zulässig.

Eine Panne bei der Weitergabe von Planänderungen durch die Gemeinde an das planende Büro sorgte im vergangenen Jahr für eine Verzögerung, doch seit knapp sechs Wochen sei die Baugenehmigung der Kreisverwaltung da, berichtet Lucas Waibel. Er ist stolz, dass das Projekt dann sehr schnell aus den Startlöchern kam.

Kein Betreutes Wohnen im engen Sinn

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird die künftige Einrichtung mit Wohneinheiten zwischen 35 und knapp 90 Quadratmetern wohl Betreutes Wohnen genannt werden, doch Waibel legt Wert auf den Begriff Service-Wohnen– „denn wir werden als Pflegedienst keine 24-Stunden-Verfügbarkeit garantieren“. Pflegerische Versorgung und hauswirtschaftliche Unterstützung würden bei Bedarf passgenau geleistet. Zum Angebot gehörten Veranstaltungen für Senioren, die Organisation eines Hausnotrufs und Essen auf Rädern.

Bürgermeister Michael Müller (SPD), der beim symbolischen Spatenstich dabei war, freut sich über das Projekt, denn so eine Wohnform habe im Ort bislang gefehlt, „sie verbessert unsere soziale Infrastruktur in der Gemeinde enorm“, so Müller. Und mit den 60 Mitarbeitern, die der BO-RO Pflegedienst später haben werde, zähle er „zu den zehn größten Arbeitgebern nach Beschäftigtenzahl im Ort“. Aktuell sind es nach Firmenangaben 37 Mitarbeiter.

Fertigstellung gegen Ende 2025 erwartet

Albert und Lucas Waibel sowie Björn Imhof vom Wormser Architekturbüro SFB rechnen mit einer Bauzeit bis Spätherbst 2025. Erst ab Mitte des nächsten Jahres wollen die Bauherren Wohnungsgesuche entgegennehmen. „Wir wissen noch nicht, wann es genau losgehen wird“, erläutert Lucas Waibel, „und wir haben auch noch nicht die Anforderungen fürs Wohnen in dem Haus festgelegt.“ Es nütze niemandem, wenn jetzt schon über Wohnungen verhandelt werde, ohne zu wissen, „ob es wirklich passt“. Waibel versichert auf Nachfrage, dass seine Firma rechtzeitig den Bewerbungszeitraum nennen und über verschiedene Medien über die Wohnungen und die Voraussetzungen dafür informieren werde.