24 Baumstämme im Wert von 250 Euro sind nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen den Dienstagen, 10. und 17. Januar, in Maxdorf gestohlen worden. Das Holz war an einem Waldweg, der an die Weisenheimer Straße angrenzt, gelagert worden. Der oder die Täter sägten das Holz vor Ort klein und transportierten es anschließend ab. Hinweise auf die Holzdiebe liegen laut Polizei bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich zu melden bei der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 934-1100, der Polizeiinspektion Frankenthal (06233 313-0) oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de.