Deutlich mehr Geld als von den Pedalrittern erwartet, haben die Schifferstadter für Bäume gespendet. Vier junge Männer aus der Stadt sind eine Spendentour nach Wien gefahren. Jetzt wurde der erste Baum, eine Blutbuche, am Bahnweiher gepflanzt.

Konstantin Weise, Maximilian Stanischewski, Dirk Zieger und Jan Licht sind von Schifferstadt nach Wien geradelt, und wer wollte, konnte pro Kilometer etwas spenden. Gut 4000 Euro seien inzwischen zusammengekommen bei der Aktion „Pedal4Trees“, was zu Deutsch „Radeln für Bäume“ heißt. Weise, angehender Forstwissenschaftler, und seine Freunde haben nun mit der Stadtverwaltung Bäume und Standorte ausgesucht. Weil nach der Tour noch weitere Spenden eingegangen sind, werden nun auch mehr Bäume gesetzt werden: 30 Stadtbäume und weitere 15 Obstbäume auf Streuobstwiesen sollen demnächst gesetzt werden, sagt die Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden (Grüne) beim Pflanzen des ersten erradelten Baums. Die Blutbuche wurde am Bahnweiher auf eine Grasfläche gesetzt, am Straßenrand sei nämlich kein guter Platz, weil der Baum eine ausladende Krone entwickle, sagte die Beigeordnete.

Stanischewski, Zieger und Licht haben selbst die Spaten in die Hand genommen – und die Spitzhacke, denn der Boden unter dem Rasen erwies sich als ziemlich hart und widerspenstig. Körperlich geschafft haben die drei und ihre Freund Weise auch auf ihrer Radtour. Immerhin 1155 Kilometer misst die Strecke von Schifferstadt nach Wien.

Paten für Grünanlagen gesucht

Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) war ebenfalls vor Ort. „Ich finde es sehr schön, dass viele Schifferstadter Bürger hier mitmachen und sich engagieren“, freute sie sich. Wobei hier auch noch Luft nach oben sei, wie die Beigeordnete feststellte: „Es gibt Leute, die rufen im Sommer mehrmals bei uns an und sagen, dass der Baum vor ihrem Haus vertrocknet. Es würde schon sehr helfen, wenn sie ab und zu selbst einen Eimer Wasser an dem Baum ausleeren. Im Sommer ist unser Gießwagen ständig unterwegs, und wir kommen mit dem Gießen nicht nach.“

Die Stadt will dafür werben, Patenschaften für Grünflächen, Bäume oder Streuobstwiesen zu übernehmen. Natürlich gibt es schon einige engagierte Bürger, deren Engagement wird ausdrücklich von der Beigeordneten und der Bürgermeisterin gelobt. Und wenn jetzt dank der jungen Radler noch mehr Bäume kommen, gibt es noch mehr Gelegenheiten, die Stadtbegrünung zu unterstützen.