Um die Bäume in Schifferstadt kümmert sich die Stadtgärtnerei. Die Aufgabe ist gewaltig: Es gibt 8500 Bäume, die intensiv kontrolliert und gepflegt werden müssen. Und die Stadtbäume haben immer mehr Stress. Chefgärtner Markus Häußler erklärt, was das bedeutet, was man heute anders macht als früher und wie auch Bürger ihren Bäumen helfen können.

Zweimal im Jahr werden die 8500 Bäume im Siedlungsgebiet angeschaut – und rechnet man Parkanlagen und Randbereiche der Ortslage dazu, ist die Schifferstadter