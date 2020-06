Die Neuhofener Baumspendenaktion des vergangenen Jahres ist nun abgeschlossen worden. Die Ortsgruppe des BUND brachte am neu gepflanzten Spitzahorn im Garten der Museumsscheune das letzte der 23 Spenderschilder an. Doch die Aktion geht weiter.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 825. Geburtstag Neuhofens brachte sich die Ortsgruppe des BUND 2019 mit der Idee ein, das Dorf mehr zu begrünen und rief zu Baumspenden auf. Privatpersonen, Vereine, Firmen und Parteien beteiligten sich an dieser Initiative, sodass mittlerweile 23 Bäume gepflanzt und mit Spenderschildern versehen wurden. Das letzte Exemplar, ein Spitzahorn, kam nun im Garten der Museumsscheune in die Erde. Fünf weitere spendenfinanzierte Bäume werden im Zuge der Neugestaltung der Jahnstraße und der Hauptstraße noch folgen.

Nach Aussage von Martin Winter, dem Koordinator der Aktion beim BUND, haben viele Bürger den Wunsch geäußert, das Pflanzprojekt auch nach dem Jubiläumsjahr fortzuführen. Sie seien bereit, dafür zu spenden oder sich als Baumpate um die Pflege zu kümmern. Dies ist natürlich im Sinne der Gemeinde und des BUND und so wird die Spendenaktion in diesem Jahr fortgesetzt. Ein Baum koste etwa 200 Euro, aber Spenden seien in beliebiger Höhe willkommen.

Im Herbst werden wieder Bäume bestellt

Wünsche zur Auswahl der Bäume und zum Standort sollen weitgehend berücksichtigt werden, heißt es. Weiter gilt: Ein Schild am Baum weist auf Personen oder Spendergemeinschaften hin, es ist also eine Art Baumpatenschaft. Spendenwillige können sich bis zum 30. Juni im Vorzimmer von Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) melden oder an stefanie.hopf@vg-rheinauen.de eine E-Mail schicken. Die Spender werden gesammelt, im Herbst werden die Bäume bestellt.

Die Akteure des BUND haben noch eine Bitte: „Es wäre schön, wenn die Anwohner die neuen Bäume auch mal gießen könnten. Der Untergrund ist meistens versiegelt und ein Zuviel an Wasser ist nicht möglich“, sagt der Ortsgruppen-Vorsitzende Manfred Dzengel.