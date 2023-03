Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Gießen, Erde lockern, gärtnern“ – so lautet das Handlungsprogramm für Naturschutz vor der Haustür in Römerberg. Gemeint ist das Baumpaten-Projekt, bei dem Bürger die Pflege einer Baumscheibe übernehmen. Die Baumschule Wühl hält die Gewächse für die Paten bereit. Obwohl die Ortsgemeinde die Pflanzen bezahlt, glaubt sie, am Ende Geld sparen zu können.

Zahlreiche Baumscheiben, nicht nur in Römerberg, fristen ein tristes Schicksal: Der Boden, der den Baumstamm umgibt, wird mal als Hundetoilette missbraucht,