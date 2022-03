Der Natur etwas Gutes tun und gleichzeitig die Kommune, vor allem deren knappe Kasse, entlasten – das können Baumpaten. Wie ein solches ehrenamtliches Engagement umgesetzt werde soll, hat nun der Birkenheider Ortsgemeinderat festgelegt.

Gerade in Städten, in denen es Tausende Bäume zu pflegen gilt, kommen die zuständigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit dieser Aufgabe kaum hinterher. Vor allem das ausreichende Gießen stellt sie in heißen Sommern vor große Schwierigkeiten. Unterstützung bieten Bürger, die die Verantwortung für Bäume vor ihrer Haustür übernehmen und so zu deren Erhalt beitragen. Das Ergebnis sind bisweilen wirklich schmucke Bauminseln und ein besseres Mikroklima.

Dieses Konzept in Birkenheide umzusetzen, hatten die Ratspolitiker im Dezember beschlossen. Nun haben sie das weitere Vorgehen festgelegt. Demnach soll die Kommune für das Anpflanzen von Patenschaftsbäumen geeignete Flächen unentgeltlich anbieten. Interessierte Bürger sollen aber auch für schon vorhandene Bäume die Patenschaft übernehmen können. Aus der Patenschaft ergeben sich keine Rechte oder Pflichten – weder für die Ortsgemeinde noch für die Paten. „Das heißt zum Beispiel, dass die Bäume durch die Patenschaft nicht Eigentum der Bürger werden, aber auch, dass die Baumpaten nicht zum Gießen verpflichtet sind“, sagt Ortsbürgermeisterin Juliane Popp (CDU). Die Birkenheider Baumpaten sollen eine Patenschaftsplakette ausgehändigt bekommen.