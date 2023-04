Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Rotbuche ist zum zweiten Mal Baum des Jahres. Galt sie bei ihrer Wahl 1990 als noch Hoffnungsträgerin angesichts des Klimawandels, sieht es heute etwas anders aus. Warum im Dudenhofener Wald jetzt kleine Rotbuchen verschenkt worden sind.

Peter Eberhard, Vorsitzender des Waldbauvereins Ganerb, verteilte mit Vorstandsmitgliedern an alle, die am Sonntagmorgen die Schutzhütte am Radweg Neustadt – Speyer passierten, Jungpflanzen der Rotbuche.