Warum auch immer er am Donnerstagabend den Kreisverkehr bei der Speyerer Straße in Maxdorf überfahren hat – Fakt ist: Der BMW-Fahrer hat dabei einen der beiden Bäume überrollt. Komplett, sodass der Stamm abbrach. Wie die Polizei weiter berichtet, war danach ein Verkehrsschild fällig. Schließlich manövrierte der Mann seinen Wagen aus der Kreiselbepflanzung und flüchtete in Richtung Heideweg. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtende nicht mehr aufgehalten werden. Der BMW muss den Beamten zufolge einen auffälligen massiven Frontschaden haben. Er hat ein Mannheimer Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 934 -1100 zu melden.