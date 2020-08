Im Frankenthaler Umland herrschte in den vergangenen Tagen Hitze. Selten zeigte das Thermometer weniger als 35 Grad. Das ruft auch die Mitarbeiter des Lambsheimer Bauhofs verstärkt auf den Plan. Das örtliche Grün muss gegossen werden. Wir haben Bauhofleiter Marcel Schier gefragt, wie viel Wasser die Blumen und Bäume momentan so schlucken.

Herr Schier, müssen Sie und Ihre Kollegen da jetzt öfter raus, um die Blumen und Bäume in Lambsheim zu pflegen?

Ja, momentan sind wir etwa alle zwei Tage unterwegs. Früh morgens gießen wir die Blumenkübel im Ort, um die Mittagszeit kümmern wir uns dann um die Bäume, vor allem um die neugepflanzten. Wir kümmern uns um alle bepflanzten Blumenkübel, die Bäume, die Grünpflege auf den Kreiseln und den Friedhof. Dabei haben wir immer ein 4000-Liter-Fass, dass an einen Traktor angehängt ist. An so heißen Tagen müssen wir es sieben- oder achtmal neu befüllen, damit alle Pflanzen genug Wasser bekommen. Im Einsatz sind in der Regel drei Kollegen. Einer fährt den Traktor, der andere gießt, und ein dritter kümmert sich um den Friedhof.

Macht sich der Klimawandel denn in Lambsheim schon bemerkbar?

Ja, viele ältere Bäume sind ziemlich gestresst wegen der Hitze. Man sieht, dass sie langsam kaputt gehen. Deshalb müssen einige von ihnen auch hin und wieder gefällt werden.

Passen Sie die Bepflanzung in Lambsheim auch an die neuen klimatischen Gegebenheiten an?

Wir pflanzen immer zweimal im Jahr: im Frühjahr für den Sommer und im Oktober für den Winter. Da achten wir schon drauf, dass wir Pflanzen auswählen, die entsprechend robust sind. Für den Sommer sind zum Beispiel Begonien oder Studentenblumen gut geeignet. Stellenweise arbeiten wir auch mit Gräsern. Die Pflanzen kaufen wir in der Regel im Baumarkt. Das ist anders als bei Großstädten, die ihre Pflanzen oft auf Großmärkten holen. Wir brauchen ja vergleichsweise wenige. Dafür geben wir pro Jahr dann etwa 500 bis 1000 Euro aus, die uns von der Ortsgemeinde zur Verfügung gestellt werden.

Interview: Anne Lenhardt