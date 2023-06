Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Nachfrage nach Wohnraum in Limburgerhof ist seit Jahren hoch. Dass dringend Handlungsbedarf besteht, ist den Mitgliedern des Gemeinderats bewusst. Was jedoch als nächstes gemacht werden soll, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die gute Nachricht: Es tut sich was.

Die Gemeinde Limburgerhof hat zwei Möglichkeiten Neubaugebiete zu erschließen. Das ist im Flächennutzungsplan so festgelegt. Zum einen ist da das Gebiet „Am hohen Mühlweg“.