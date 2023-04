Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu dichte Bebauung, zu viel Schatten, zu wenig Privatsphäre: Das sind Sorgen, die sich Bürger wegen des Baugebiets Südwest in Heßheim machen. Einwände gab es auch in Sachen Lärm und Artenschutz. Nicht alle fließen in die weitere Planung ein.

Von Bürgern sei in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nur eine Stellungnahme eingegangen, berichtete Ulrich Villinger vom Planungsbüro Piske in der Gemeinderatsitzung