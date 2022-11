Johannes Zehfuß ist als Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbands (BWV) Rheinland-Pfalz Süd wiedergewählt worden. Das hat der Verband mitgeteilt. Der 63-jährige Böhl-Iggelheimer ist seit 2014 in diesem Amt. Er bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Familie in seinem Heimatort einen konventionellen und ökologischen Gemüsebaubetrieb, in dem der Frühkartoffelanbau ein wichtiges Standbein ist. Zudem ist der Christdemokrat Mitglied des Landtags.