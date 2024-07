„Probiers mal mit Gemütlichkeit“ lautet das Motto des Bauernmarkts Schauernheim, der am Samstag, 13. Juli, von 10 bis 17 Uhr rund um die Kirchen in Schauernheim in Ober-, Unter- und Hinter- stattfindet. Angeboten wird eine breite Produktpalette von Gemüse über Handarbeiten, Kunsthandwerk und Gebrauchswaren bis zu Feinkost, Speisen und Getränken. Dazu gibt es Spiel und Spaß.