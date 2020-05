Ohne große Diskussionen einigten sich die Mitglieder des Heuchelheimer Bauausschusses in ihrer jüngsten Sitzung darauf, nach Abschluss des ersten Bauabschnitts der Offsteiner Straße im kommenden Jahr, kein neues Vorhaben im Straßenausbauprogramm aufzulegen. Grund dafür sei, eine zusätzliche finanzielle Belastung der Bürger in der Corona-Pandemie zu vermeiden. Alle beitragspflichtigen Bürger erhalten für den Zeitraum 2017 bis 2021 einen Schlussbescheid, der ihnen voraussichtlich mitteilen wird, dass sie einen geringen Betrag bereits geleisteter Beiträgen erstattet bekommen, hieß es in der Sitzung. Statt der kalkulierten 714.000 Euro werden für den Ausbau voraussichtlich 680.000 Euro anfallen. Die Straßenausbausatzung bleibt dennoch bestehen, sodass jederzeit ein neues Programm aufgelegt werden kann.