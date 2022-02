Für rund ein Jahr werden die Herzog-Otto-Straße und die Lillengasse in Schifferstadt in Teilen voll gesperrt werden. Start ist am Montag, 14. Februar.

Die Stadtwerke Schifferstadt werden in der Herzog-Otto-Straße – ab der Straße Am Schwanenweiher bis zur Lillengasse – und in der Lillengasse bis zur Einmündung Ostring Kanalbauarbeiten vornehmen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Für das Gesamtprojekt ist eine Dauer von einem Jahr veranschlagt.

Ab Montag, 14. Februar, werden die Bauarbeiten demnach in der Herzog-Otto-Straße/Kreuzung Lillengasse Richtung Schwanenweiher beginnen und hier bis rund Mitte Juli dauern. Im Anschluss daran wird der nächste Bauabschnitt in der Lillengasse beginnen. Der Kanalbau wird in offenen Kanalgräben in der Straße durchgeführt. Die Straße wird jeweils zwischen den Straßeneinmündungen komplett gesperrt werden. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Laut Stadtverwaltung sind die Gehwege für Fußgänger begehbar. Radfahrer müssen absteigen und den Gehweg benutzen.