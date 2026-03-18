In der Friedrich-Ebert-Straße beginnt der Austausch der Mittelspannungsleitung anders als geplant schon am Montag, 23. März. Aufgrund der witterungsbedingten Verschiebung einer anderen Baustelle wird die Sanierung in Dannstadt laut dem Energieversorger Thüga vorgezogen und geht dadurch unerwartet kurzfristig los. Die Arbeiten werden demnach etwa fünf Wochen dauern und erfordern eine zweigeteilte Vollsperrung der Straße: Zuerst wird der Abschnitt von der Hauptstraße bis zur Friedrich-Ebert-Straße gesperrt, dann der Abschnitt von der Friedrich-Ebert- bis zur Raiffeisenstraße. Die Grundstückseinfahrt soll jeweils bedingt möglich sein –ab dem Abend und bis zum nächsten Morgen um 7 Uhr. Für den Rettungsdienst bleibt die Zufahrt aber jederzeit möglich.