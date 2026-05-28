Die Brucknerstraße in Mechtersheim wird von Anfang bis Mitte Juni aufgrund von Bauarbeiten in einem Teilabschnitt voll gesperrt. Wie die Verwaltung der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen mitteilt, sei die Sperrung aufgrund von Arbeiten an den Wasser- und Kanalanschlüssen durch die Verbandsgemeindewerke nötig. Hintergrund sei ein privates Bauvorhaben im Bereich der Brucknerstraße 13. Die Sperrung beginne am Montag, 1. Juni, und dauere voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 19. Juni. Während der Bauarbeiten sei der betroffene Straßenabschnitt für den Verkehr nicht passierbar. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die örtliche Beschilderung zu beachten. Die Verbandsgemeindeverwaltung bittet um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit.