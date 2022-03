Die Bauarbeiten zur Erweiterung des Verkehrsknotens an der L527/K2 bei Maxdorf werden verschoben. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitgeteilt. Dort soll, wie berichtet, ein sogenannter Bypass entstehen und im weiteren Verlauf ein Rad- und Gehweg gebaut werden. Laut LBM werden die Umbauarbeiten am Verkehrsknotenpunkt aufgrund des gleichzeitigen Bauprojekts der Autobahngesellschaft an der A 650 auf das Frühjahr 2023 verschoben. Der Rad- und Gehweg von der L524/L527 bis Maxdorf entlang der L 527 werde voraussichtlich ab September dieses Jahres umgesetzt.