Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Bau eines Bypasses an dem Kreisel am östlichen Ortsausgang von Maxdorf soll es am 10. Juli losgehen. Anschließend sollen der Kreisel und Teile der Kreisstraße 2 erneuert werden, berichtet Maxdorfs Bürgermeister Werner Baumann (CDU).

Vorgesehen waren die Arbeiten, für die der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer zuständig ist, zunächst schon für vergangenes Jahr. Im März hatte Martin Schafft,