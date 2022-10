Es geht los mit dem Bau eines neuen Rad- und Gehwegs entlang der Landesstraße 527 in Maxdorf. Am Montag, 17. Oktober, beginnen die Arbeiten, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Die Arbeiten für den Weg zwischen dem Kreisverkehr L527/L454 und dem Kreisverkehr L527/Brucknerstraße werden laut LBM in zwei Bauabschnitten erfolgen. Der erste Abschnitt umfasst den Neubau des Wegs mit einer Länge von rund 650 Metern und einer Breite von 2,5 Metern. Dabei werden rund 490 Meter asphaltiert und 160 Meter in Pflaster ausgeführt, heißt es weiter.

Im zweiten Abschnitt werde dann der vorhandene Gehweg auf der nördlichen Straßenseite des „östlichen Astes“ des Kreisverkehrs an der Brucknerstraße mit einer Gesamtlänge von 70 Metern ausgebaut. Hier werde Rad- und Fußgängerverkehr getrennt. Mit diesem Abschnitt werde begonnen, für ihn seien rund drei Wochen angesetzt. Der Verkehr werde solange mit einer Ampel geregelt.

Für die Arbeiten im ersten Bauabschnitt müsse die L527 halbseitig gesperrt werden. Der LBM werde rechtzeitig über die Umleitung informieren. Die Arbeiten werden bis etwa Ende März dauern. Die Kosten für das rund 710 Meter lange Projekt belaufen sich auf rund 550.000 Euro.