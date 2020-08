Einbrecher haben zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 20 Uhr, Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe aus einem Einfamilienhaus in der Karpfenstraße in Otterstadt gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brachen die unbekannten Täter die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise und fragt, wer in der Karpfenstraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat? Zeugen werden gebeten, sich unter 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.