Decken mitbringen, sich ins Gras setzen, dazu Live-Musik und Kulinarisches genießen: Am Sonntag, 5. September, ab 11 Uhr heißt es wieder „Barbecue im Park“.

Die neue Reihe hat der Kulturverein Ensemble Park Limburgerhof (EnPaLi) diesen Sommer mit Künstlern aus der Region sowie dem Caterer „Dreyer’s Küche“ in Limburgerhof etabliert. Vor dem Kapellchen im Park werden unter anderem vom Grill Wildschweinbratwurst mit Preiselbeersenf und Winzersteak mit Röstzwiebeln angeboten, außerdem eine vegane Pak-Thai-Bowl mit Erdnüssen und Koriander, dazu Pfälzer Schorle, Bier, Sekt und Saft. Der Eintritt ist frei.

Mit Bongo und Waschbrett

Musikalisch ins Zeug legt sich die Selbsthilfe-Gruppe. Angefangen hat die „Band aus Verzweiflung“, wie sie sich nennt, vor Jahren als Straßenköter-Combo und auf der Rheinbrücke gespielt für die Autofahrer im Stau oder Weinfeste unsicher gemacht – ohne Lizenz. Das Publikum hat ihren Rückzug immer gedeckt, wenn die Ordner kamen.

Inzwischen machen sie die Kulturvereine der Region bis hinauf ins Hessische oder hinüber ins Schwäbische unsicher. Und fahren auch mal schnell nach Köln, München oder hinüber ins Elsass, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Denn ihr Name kommt nicht von ungefähr: Die Selbsthilfe-Gruppe hilft sich selbst und anderen, ein wenig Sand ins Getriebe der Welt zu streuen. Nach dem Motto: Widerstand ist sinnlos, aber möglich. Zwei Posaunen, zwei Ukulelen, Bass, Schlagzeug, Waschbrett, Mundharmonika und Bongo müssen dafür reichen.