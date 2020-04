Mit bunten Ballons gegen die Corona-Krise: Das ist das Ziel der Aktion „One Million Bubbles of Hope“ am Osterwochenende gewesen. Daran haben sich weltweit laut Veranstalter über 300 Ballonkünstler beteiligt, darunter auch Marion und Volker Rudolph aus Beindersheim. Sie haben vor ihrem Ballon-Shop in Heßheim einen Regenbogen und eine Topiary-Kugel aus Luftballons hergestellt (Bild). Der Regenbogen zierte den Eingang des Ladens, die Kugel wurde am Zaun des Geländes montiert. Für die beiden Installationen wurden laut Volker Rudolph insgesamt 200 bis 250 Luftballons aufgeblasen und verbaut. „Schon während der Montage sind die ersten Leute stehen geblieben“, berichtet Volker Rudolph über viel positives Feedback.