In der Verbandsgemeinde Maxdorf werden Balkonkraftwerke mit 100 Euro pro Haushalt gefördert. Von dem dafür zur Verfügung stehenden Budget sind bislang allerdings erst weniger als 50 Prozent abgerufen worden. Bei einer Informationsveranstaltung soll deshalb noch einmal auf die Fördermöglichkeit hingewiesen werden. Diese findet statt am Donnerstag, 26. September, 19 Uhr, im Bürgerhaus, Fußgönheimer Hauptstraße 62. Bei dem Infoabend soll laut Veranstalter auch darüber informiert werden, wie Balkonkraftwerke überhaupt funktionieren, welche Vorteile sie bieten und wie jeder selbst ganz einfach Strom auf dem Balkon, dem Garagendach oder auch an der Hauswand erzeugen kann. Um Anmeldung per E-Mail: info@artenerben.de wird gebeten.