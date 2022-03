Der weiße Putz ist schwarz, die Fassade verrußt, Rauch zieht über den Balkon ins Freie. Aber die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt hatte einen Wohnhausbrand in der Otto-Dix-Straße schnell unter Kontrolle. Als die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag anrückten, stand der Balkon im ersten Stock laut Polizei bereits in Vollbrand. Sie konnten jedoch verhindern, dass das Feuer auf angrenzende Gebäude übergriff. Die Bewohner des Hauses konnten sich allesamt unverletzt ins Freie retten. Da noch unklar ist, wie das Feuer ausbrach, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Auch die Höhe des Schaden am Gebäude ist laut Polizei noch unklar.

Während die Feuerwehr noch im Einsatz war, wurde ein zweiter brand in Schifferstadt gemeldet. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um einen Kaminbrand handelte. Beim Kaminanfeuern kam es lediglich zu einer Rauchentwicklung, vermutlich war der Brennstoff nicht trocken genug.