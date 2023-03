Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Morsches Holz ragt aus dem Wasser. Einige Pfähle sind bereits in den Bahnweiher gesunken. Dabei sollten sie das steile Ufer des Bahnweihers sichern und verhindern, dass es abrutscht. Die Befestigung ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Aus Steinen, Stahl oder Holz – aber welches Material passt für den See?

Zander tummeln sich im Schifferstadter Bahnweiher, Weißfische und Karpfen. Menschen sollten aus dem Wasser eigentlich draußen bleiben. Sollten. Denn in den vergangen Jahren hat das illegale