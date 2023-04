Am Freitag meldete sich um 19.10 Uhr ein Zeuge bei der Polizei und teilte dieser mit, dass die Bahnschranke des Bahnübergangs in Heiligenstein (zur Kreisstraße 26) abgerissen wurde. Die Beamten vermuteten, dass die Bahnschranke von einem Traktor oder dessen Anhänger beschädigt wurde, da sie unter anderem gelben Lackabrieb fanden. Ermittlungen bei ansässigen Landwirten verliefen laut Polizei ergebnislos. Die Deutsche Bahn wurde informiert. Diese beziffert den entstandenen Schaden auf rund 20.000 Euro. Zu einer Verkehrsgefährdung war es nicht gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Unfallhergang unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.