Viel ist bereits darüber diskutiert worden, jetzt werden die Pläne für das Gelände der ehemaligen Bereitschaftspolizei ausgelegt. Außerdem gibt es eine Infoveranstaltung am 20. September.

Auf dem Grundstück der ehemaligen Bereitschaftspolizei am Hauptbahnhof plant die Schifferstadter Firma Heberger, einen Büro- und Verwaltungsbau sowie Gebäude für Wohnungen und soziale Einrichtungen zu errichten. Heberger hat das Gelände vor geraumer Zeit gekauft und nutzt es derzeit selbst. Ebenso soll auf der Nordseite des Bahnhofs, südlich der Ziegeleistraße, ein Parkhaus errichtet werden.

Die Planungen hierfür liegen nach Angaben der Stadtverwaltung ab Montag, 19. September, im Rathaus im Foyer und in Zimmer 230 zur Einsicht aus. Sie können ab dann auch auf der Homepage www.schifferstadt.de angeschaut werden. Anregungen können während der Dienstzeit geltend gemacht werden, aber auch per E-Mail (elke.reimer@schifferstadt) oder per Fax: 06235 44-195.

Am Dienstag, 20. September, 19 Uhr, ist eine Infoveranstaltung im Casino der ehemaligen Bereitschaftspolizei, Bahnhofstraße 118. Der Zugang erfolgt über die Robert-Schumann-Straße. Ab 18 Uhr sind die betroffenen Grundstücke zu besichtigen.