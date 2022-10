Der Bahnübergang in der Iggelheimer Straße in Schifferstadt wird von Montag, 24. Oktober, bis einschließlich Mittwoch, 26. Oktober, voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird in dem Zeitraum der Asphalt entlang des Bahnübergangs ausgebessert. Fußgänger und Radfahrer können die Sperrung weiterhin passieren. Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert. Für die Zeit der Sperrung wird die Burgstraße für Lkw freigegeben.