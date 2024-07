Entwarnung für den Badeweiher Steinerne Brücke: Wie Bürgermeister Ralf Marohn (FDP) in der jüngsten Ratssitzung informierte, ergab eine Messung des Landuntersuchungsamts am 2. Juli, dass die Wasserqualität sich wieder verbessert hat und für gut befunden wurde. Wie der Bürgermeister weiter informierte, möchte die Gemeinde in der Sache auch künftig bei der bewährten Zusammenarbeit mit dem Landesamt und dem Angelsportverein bleiben, auch um das regelmäßige Belüften des Badesees besser zu regulieren. Zudem möchte die Verwaltung zu dem Arbeitskreis „Badeweiher“ einladen, an dem DLRG, Angelsportverein, Badeweiher-Verein und auch die Fraktionsvorsitzenden für Beratungen teilnehmen können.