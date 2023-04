Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei Hitze und Sonnenschein sind am Wochenende Tausende Menschen an die Seen im Speyerer Umland geströmt. Die Ordnungsamtsmitarbeiter hatten alle Hände voll zu tun. An einem Gewässer in der Verbandsgemeinde Rheinauen wurde die Zufahrt zum Parkplatz gesperrt, damit nicht noch mehr Badegäste an den See kommen.

„Es war noch mal eine Ecke anstrengender als das Wochenende zuvor“, sagte Patrick Fassott (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rheinauen, am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage. Für